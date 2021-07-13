天氣炎熱加上在家上班，用電量不斷推升，13日最高用電量創下用電史上單日新高。

根據台電網站顯示10分鐘平均用電量，在下午3點出現3853.7萬瓩的單日最高紀錄，打破今年5月底才剛創下的3840萬瓩記錄，直接奪下用電史上第一名。

台電預估，13日預估最高用電3830.0萬瓩，尖峰使用率91%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4173.5萬瓩，預估尖峰備轉容量390.7萬瓩，備轉容量率為8.97%，供電燈號亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈。