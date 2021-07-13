柯震東和白宇帆在片中有對手戲。（前景娛樂提供）

《MONEYBOYS》坎城影展首映，導演 C. B. YI 到場致意。（前景娛樂提供）

由台灣、奧地利、法國、比利時聯合製作，柯震東、林哲熹主演的《MONEYBOYS》風光代表台灣入選第七十四屆坎城影展「一種注目」單元，即便演員與劇組團隊因疫情無法到場，12 號於坎城當地世界首映仍獲得全場觀眾起立鼓掌喝采，並立即受到外國媒體好評讚譽。奧地利華裔導演 C. B. YI 偕歐洲團隊代表到場致意，感謝劇組團隊的信任與努力，幫助他度過重重關卡，成功讓這個琢磨超過 8 年的夢想成真。

英國權威電影雜誌《Screen Daily》稱讚導演作為麥可漢內克（Michael Haneke）的子弟，果然在首部長片即展現出色才華，純熟地刻畫出一位男同志性工作者放不下過去感情與家庭牽絆的憂傷故事，並讚譽電影美術精緻迷人，呈現出現代都會感與農村家鄉的場景對比，而攝影優美流暢、演員表演能量驚人，直呼這位新銳導演值得受到更廣泛的國際關注。

除了對導演的嘉許，影評同樣對柯震東演技刮目相看，稱讚其貫穿全片的專注神態，隨著角色起初的生澀到之後的老練，內心脆弱的一面卻從未消失，透過神情細膩展現在大銀幕上，看似寧靜卻又強烈動人。而與白宇帆的對手戲更展現一拍即合的默契，為故事增添活力生氣，魅力十足。影評大讚本片將是奠定柯震東強勢回歸影壇地位的作品，而華語獨立電影人更都該記住他的名字。

《MONEYBOYS》將代表台灣角逐本屆坎城影展「一種注目」單元裡的一種注目大獎、評審團獎、最佳導演獎、最佳演員獎、評審團特別獎，還有專門提供給首部長片的金攝影機獎，以及會外的費比西影評人獎、同志金棕櫚獎等，同時積極參與國際電影節邀約，期待疫情穩定後能於下半年與影迷見面。