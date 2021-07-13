新北莫德納剩20萬劑 新北：時間到、年齡到、一定打得到。（新北市政府提供）

中央公布各縣市政府的莫德納疫苗剩餘量，新北20萬劑最多，新北市副市長劉和然13日被問到此事時指出，談剩餘量意義不大，新北市疫苗注射是依照年齡順序往下打，民眾有「可預期性」，這兩天施打66到69歲民眾，明後兩天65歲民眾開始施打，只要時間到年齡到，都能打得到。

劉和然說，這次疫苗注射全部集中在65歲以上，對象是長輩前提下，疫苗最怕用搶的，民眾不知道自己哪時可以打到，現在重點在制度公平，市長不斷提醒要有「可預期」，數量一定夠，時間到、年齡到、一定打得到。