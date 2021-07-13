北市13日確診案件分布區域數量。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市13日新增9例本土確診個案，台北市長柯文哲表示，萬華區上周仍有新增36例，先前批發市場專案大規模PCR篩檢、施打疫苗後，15日起就可看出是否有效擋住，請大家拭目以待，另外北市除了市場感染，比較麻煩的是家戶感染，是現在疫調主力。

北市新增確診個案連續2天在10例以下，柯文哲今表示，從過去記錄來看，北市感染分為3類，一類是市場感染，過去2周大規模PCR篩檢、打疫苗，希望這周可解決掉，每周12個行政區新增案例，萬華到上周還有36例，批發市場專案疫苗打下去，要14天發揮作用，最後一批是1日施打，所以15日後就可看出是否有效擋住，他要大家拭目以待。

柯文哲指出，除了市場，另外是醫院發生院內感染，會加強醫院管制，也由於醫院較少，一旦有確診，疫調很容易發現，針對爆出感染的醫院處理，最後比較麻煩的就是家戶感染，大概是現在疫調的主力，這周再努力看看。

此外，柯文哲說，今天北市新增9例，分布在5個行政區，中山區是家戶感染，萬華今天新增2例，沒有特別多，但只看1天不準，要看1周累積起來的趨勢，案例雖然變少，但市府一直擴大匡列，追蹤的居家隔離人數保持在1000人上下，病例愈少就加大疫調範圍，希望透過這樣努力達到清零。