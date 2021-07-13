俄羅斯國土幅原廣大，軍事裝備的移防都要長途跋涉，有時都會傳出戰車上街的畫面，相關的事故也不少。一輛T-80戰車就履帶朝天的翻落在公路上，差點造成後方車輛的追撞，被嚇一跳的用車人趕緊打手機通報交通警察。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，事件發生遠東庫頁島(俄國稱為薩哈林島(Sakhalin)，這輛戰車翻落在該島的主要公路上，主砲還犂進柏油路裡。

警方在詢問基地之後，才知道戰車原本是裝載於拖板運輸車上轉移，可能是戰車沒有紮實固定，再加上拖板車司機的粗心，導致拖板車在過彎時，平台上的戰車被甩了出去，而司機也矇然不知。很可能與他習慣喝伏特加提神有關。

T-80U主力戰車。(圖/基莫夫設計局)

後方的路人拿起手機拍攝戰車，並且對受到震驚的司機說：「你很幸運，沒有追撞。」 此處公路是個彎道，戰車翻落的位置在視覺死角。

一輛坦克在南薩哈林的路上傾覆

軍方在隨後趕緊派出裝甲救濟車來翻回這輛戰車，東部軍區裝甲部隊表示，雖然外面有些刮傷，但大致上，這輛戰車沒有損壞。

T-80戰車是前蘇聯時代最後一代的重型主力戰車，首次採用燃氣渦輪主機，使它的車速更快，不過也增加了製造成本，一輛達到300萬美元，比同時期的T-72貴了100萬美元。這也使得生產量僅有5000輛，與T-72的2萬輛無法相比。

雖然T-80已問世超過30年，但是俄羅斯裝甲部隊需要相當龐大的戰車數量，因此T-80如今仍服役於前線部隊。

韓國也有40輛T-80，是1994年俄羅斯用以抵債的交易，這些T-80自然擔任韓國的假想敵部隊。