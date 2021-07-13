林萱瑜擁有甜美的外型，外界稱呼為「小陳妍希」，之前因上綜藝節目《康熙來了》知名度逐漸打開，並參與過許多部戲劇作品《天之驕女》、《愛上哥們》等等。最近林萱瑜在個人社群分享居家快篩，過程中讓她感到相當疼痛，引起許多粉絲朋友的關注。

林萱瑜昨（12日）在Instagram與網友分享，使用快篩試劑的心得：「怕會暈針的我，有些人會說幹麻不塞鼻子，但我覺得都很痛苦，為了工作需要進行確認自己沒病這件事，真的是折磨中的折磨，大概就是用了一盆眼淚，還有差點就報警的崩潰尖叫，我還餘悸猶存，好害怕！」

林萱瑜跟大家分享：「暈起來真的會覺得自己要走了，到底塞鼻孔好，還是扎針好？我會選擇暈針通常是不得已，需要工作我才會打針，然後邊哭邊跟醫生說我會暈針，護士就默默地安排一張床給我，準備給我休息！」藝人茵芙表示：「剛看照片以為你捅鼻子捅到流鼻血，嚇死了！」

網友們看完林萱瑜的分享，留言給予回應：「可以請問扎針的要去哪裡買？」、「塞鼻孔真的不痛，但很癢」、「我有恐血症」、「我寧願打針，感覺插鼻孔好痛！、「嚇到我!以為是驗孕棒」、「看到針我也暈針，太可怕了!」、「鼻子的還行，一開始很怕，自捅之後進去會怕，旋轉會養，抽出來很爽!」

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