明志科技大學在2021年遠見雜誌最佳科大評選中力壓國立大學衝進前四名。明志科大的前身明志工專，是在1963年由台塑企業創辦人王永慶先生發心培育人才、回饋社會所創辦的技職學校，過去一直是技職教育的領航者，尤其長期以來致力推動工讀實習制度，當初半工半讀，精進為一年全職的專業實務實習。在明志透過實習計畫預先熟悉職場環境、同時卡位企業職缺，學生既能累積實務經驗又能獲得適當報酬，早一步對接產業需求，實習結束後更有機會在原單位留任轉正職，創造雙贏局面。

明志科大校長劉祖華表示，大一新生入學即安排師生雙向面談，每個系規劃100個以上課程地圖，未來想要到哪個領域、做哪方面的工作，大一、大二就要修哪些課程。大三則在校外實習一年，實習機會是由老師親自去找，且月薪要求至少26K，實習期間老師至少親訪學生五次，就算海外實習，老師也要飛去當地確認狀況。

在實習階段，除工作外，為了持續與所學有所延伸運用，實習的學生必須繳交專題報告，了解當下產業脈絡並嘗試解決業界實務問題。這樣的目的，除了因應業界結構改變，讓學生們知悉並學習產業製作過程之外，並為學生日後職場應變與融合打下良好基礎，因此廣受業界喜愛。

明志科大辦校理念就是「務實致用」，強調「理論－實務－理論」的三明治教學法，大一、大二在學校學習，大三到職場接受帶薪的實習一整年，大四再回到校園繼續上課。為了讓學生加速邁向未來，在職場中感受到自己能力的不足，還有機會在大四的一年裡，回到學校好好補強，提升自己的能力。

「只有明志這具引擎，可以讓學生在真實體驗後，升級自己的能力，這是別的學校很難做到的。」劉祖華說。因此畢業學生就業率高達九成以上，成效卓著，更在2021年由遠見雜誌評選為全國最佳技職學校之一，力壓國立學校衝進前四強的位置。同時明志也獲教育部肯定，連續12年受教育部委託，在校內設立專案辦公室，共同推動全國大專校院校外實習業務，並提供相關專業意見之諮詢，在學界一直有崇高的聲望，儼然成為全國產學合作與實務教學的典範科技大學。

明志科大在2004年改制之後，從五個科擴增為三個學院、十系、十一所，二個博士班，學生人數四千多人，跨領域學習使得課程日趨多元，校地也由45公頃擴增為62公頃，校園景緻開闊優美更勝以往，適合學生在校探索未來的興趣所在。明志科大秉持精緻辦學的理念，在如此高CP值的學習環境下，校方也配合產業發展，培育優秀人才，引導學生真正能學有所用，這也是最受企業喜愛，甚至以人才預約的方式，使學生畢業即就業，縮短學用落差。校長劉祖華也期許，未來明志繼續一本初衷，守護這個台灣產業研發與人才培育的訓練基地，成為「護國群山」所需的「護國人才」。