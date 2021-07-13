台灣本土連鎖炸雞品牌頂呱呱(TKK)有多樣美食都令人回味不已，其中將香菇糯米飯塞入炸雞皮中的「呱呱包」，更是消費者心中讓人意猶未盡的超罪惡美食，悠遊卡公司與頂呱呱聯名推出「TKK呱呱包造型悠遊卡」，100%真實還原的雞皮外表加上竹籤的設計細節，絕對粉絲必收的商品。

很有台灣味的頂呱呱至今成立已達47年，電子票證品牌悠遊卡今年也邁入第20年，兩者是陪伴許多人一起長大的本土品牌。其中，頂呱呱的獨家美食呱呱包好吃又特別，除了台灣人愛吃，連美國分店也大熱賣，上市以來銷售總數足以環繞台灣10幾圈。

悠遊卡公司將讓人直流口水的呱呱包等比例縮小為可以隨身攜帶的悠遊卡，推出「TKK呱呱包造型悠遊卡」，自7月14日起在PChome 24h購物及7-ELEVEN兩大虛/實通路同步上架，每個售價350元，除了原汁原味重現呱呱包的外型外，還搭配攜帶方便的露營勾，讓你隨身帶著走。

「TKK呱呱包造型悠遊卡」除了讓人垂涎三尺外，憑外包裝紙卡至全台頂呱呱門市，單筆滿200元即可現折20元(使用完需回收紙卡、優惠活動不可併用)，可說是頂呱呱愛好者一定要收藏的吃貨神卡！