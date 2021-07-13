嘉義市長黃敏惠今13日透過直播，提到中央與地方政府上午開例會時，簡報資料提及居家檢疫、隔離期滿前採檢達成率不佳，已嚴重打擊到地方同仁士氣，甚至有同仁看了眼淚都掉下來，加上日前才有媒體報導嘉市疫苗剩餘數有上萬劑，造成市民恐慌，黃敏惠隔空向中央喊話，有必要、有意義的數據再提出來，並說明清楚，避免形成紛擾、打擊士氣。

嘉義市至昨下午共有4萬1807人上網預約登記疫苗，黃敏惠說，市府昨開放40多個點協助民眾預約，單日協助服務量多達2070件，強調有溫度的市府團隊全力配合中央，努力提高疫苗覆蓋率，能配合的全力配合，但前兩天有媒體報導中央9日數據，指嘉市剩餘疫苗量1萬7000多劑，讓市民狂CALL、狂問市府有疫苗為何不打？

黃敏惠澄清，市府9日至11日透過兩處大型快打站作業，3天就接種1萬40人，目前僅剩的7000多劑都要給中央指定對象，非市府所能掌握，所以嘉市能打的全打完了，呼籲中央公布數據時應說明得更仔細、清楚，不要造成恐慌。

黃敏惠另提及，今日早上中央疫情指揮中心與全國縣市政府開會時，簡報資料提及嘉義市居家檢疫、隔離期滿前採檢達成率不佳，衛生局同仁看到這段話當場落淚，原因是嘉義市不僅推動醫院與檢驗中心迅速提升量能，更是全國第一個率先執行「居家檢疫／隔離解除前一天採檢PCR」，確認解除隔離民眾能夠安全的進入社區的城市。

而這些努力的成果，不僅沒有被呈現，中央還在呈現資料時沒有事先與地方確認就放入，對於努力的地方政府同仁士氣打擊很大，尤其會後經查證，嘉義市解除隔離前採檢率達100％，黃敏惠鄭重「請中央日後有必要、有意義的數據再提出來，不要打擊士氣，造成困擾」。