業者原預計帶遊客在園內野餐，但因規定臨時改外帶水餃至旅宿客房內用餐。（台灣觀光巴士協會提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣觀光巴士協會率先推出「微解封團」，帶遊客走訪基隆，原計畫在和平島公園「野餐」，但因園內餐廳只能外帶，不能內用，且園區內必須戴口罩，不能有用餐等行為，臨時決定改外帶藍媽媽水餃，到旅店客房內用餐，飲食成為推動觀光一大難題。

全國三級警戒延長，今天微解封開放9人以下國旅團，台灣觀巴協會率先推出微解封團，今天早上9點從台北車站出發到基隆潮境公園、正濱漁港彩色屋，以及和平島遊玩，業者原本預計中午要在和平島野餐，但北觀處規定，遊客在園內須全程配戴口罩，並保持安全社交距離等規定，只好立即改外帶藍媽媽海藻水餃，讓遊客至旅宿客房內用餐。

觀巴協會創會理事長、創新旅行社董事長李奇嶽表示，很多縣市餐廳禁止內用，在推動觀光上是一大難題，但還是要配合當地規範，希望疫情盡快趨緩，另外，他提及，政府相關紓困方案不只慢半拍，而是「慢八拍」，現在無法知道何時才能解封，希望中央能再進一步提出相關紓困方案，並提早告知業者。

疫情趨緩，業者相繼推出微旅行，但基隆市政府未有動靜，觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，基隆位在雙北之間，還是有一定風險，對於這次微解封措施仍採取謹慎態度，她說，市府目前沒有相關振興觀光新方案，等到警戒降至二級才會實施。

曾姿雯說，基隆有很多景點在戶外，屬開放型，如大武崙砲台、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道等，不反對民眾外出走走，但疫情還不算穩定，還必須觀察一陣子，現階段會與業者保持聯絡，並討論、研擬解封後相關振興方案，隨著疫情狀況做滾動式檢討。