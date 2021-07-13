根據證券交易所統計，6月全體上市公司營收總計3兆1216億元，較109年同期成長4015億元成長14.76%，營收成長公司共683家，衰退公司共269家。

就產業來看，全體上市公司110年6月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、貿易百貨業及水泥工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（6）月份營收成長較大之產業，航運業因各國疫情緩解且進入海運旺季，致貨量成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致本月較109年同月成長；當（6）月份營收衰退較大之產業，觀光事業及貿易百貨業皆受國內疫情升溫及三級警戒相關措施影響，致營收大幅萎縮，水泥工業受氣候因素影響，出貨量減少，致本月較109年同月營收衰退。

今年1至6月全體上市公司營收總計17兆8524億元，較109年同期成長21.62%，營收成長公司共767家，衰退公司共185家；全體上市公司前6月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及玻璃陶瓷業，衰退趨勢產業為觀光事業。

證交所表示，全體上市公司累計至110年6月營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，致累計營收衰退。