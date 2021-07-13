投資機構近期對新興市場股債的看法出現差異，法人觀點在於新興市場H1的股優於債，進入3Q將轉為債優於股；星展銀認為，歷史經驗顯示，在聯準會升息週期中，新興市場股票的表現明顯落後於成熟市場，而這次也不會有什麼不同。至於新興市場債方面，保德信投信指出，隨著疫情逐步明朗化，全球經濟活動陸續恢復正常，民眾開始出外旅遊，交通量恢復正常進而推升用油需求，支撐油價回升，而使新興市場企業債券利差有續窄的機會；此外，美國將展開超級財報週，市場持續上修美企業獲利預期值，有利於市場資金對於風險性資產的偏好度，新興債也同步受惠。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民表示，以財務體質來看，近年新興國家經常帳餘額持續改善，甚至能轉為盈餘，包括中國、印度等國家截至今年5月的數據，都呈現正數，巴西也明顯出現改善，顯見主要新興經濟體的財務體質持續處於改善的趨勢上。若要布局新興市場債市，產業配置宜多元分散，且以投資美元計價企業債為重心，鎖定成長潛力較大、財務體質較佳之新興企業債，產業配置上，則可挑選因之前受疫情影響的產業，包括像金融、能源、原物料與政府券次等。

星展銀則認為，隨著市場重新評估通膨預期，預期固定收益市場波動度將加劇。在此環境下，維持看好高收益（HY）優於投資等級（IG）的觀點，基於兩個原因：一、與IG不同，HY的存續期間一直在下降；二、HY信用品質改善，BB評級占比更高。在區域方面，繼續看好亞洲信貸，因為它們具有強大的基本面。首選行業包括中國房地產、博彩和休閒以及印尼主權債。