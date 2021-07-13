摩斯漢堡（安心食品）連續7年與勵友基金會合作愛心發票箱，今年逢新冠肺炎疫情影響，弱勢家庭孩童生活上面臨餐食緊急需求，基於長期的合作關心並發揮企業社會責任，由副總經理福光昭夫代表捐贈93箱共2232包冷凍湯品，勵友基金會董事長高正吉致贈感謝狀，感謝摩斯漢堡於疫情下發揮愛心。

摩斯漢堡支持公益不遺餘力，於全台店舖放置發票捐贈箱及零錢箱，顧客可自由捐贈發票或小額零錢，近期因疫情關係歡迎消費者將電子發票捐給勵友基金會「愛心碼101」，摩斯漢堡號召顧客共同做愛心。

全台摩斯漢堡2020年於的發票捐贈箱及零錢箱，共兌獎募集113萬元，所籌募之款項使用於勵友基金會開案服務之高危弱勢兒少，以及社區少年服務、兒少課後據點提供國中小課輔、供餐服務、兒少培力服務、少年服務中心暨好young少年創意基地等。

摩斯漢堡長期推動兒童及銀髮社區食育活動、號召員工捐血、店鋪送餐關懷、愛心義賣等活動，秉持｢貢獻人類；貢獻社會」經營理念，致力落實企業社會責任(CSR)，同時針對公司治理、環境、社會(ESG)等各個面向，用心把每個面向與環節做到最好，秉持著與社會共好的精神，邁向永續發展、發揮愛心關懷的力量。