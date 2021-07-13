鋼筋及鋼板等鋼材，以及水泥及預拌混凝土等原物料價格上漲，加上缺工、人工成本增加，營運成本平均調漲幅度在1成上下，市場指出，達欣工(2535)、德昌(5511)、中鼎(9933)等營造廠，下半年的營業毛利率恐面臨下滑的考驗。

營造公會統計，今年以來，國內鋼品價格已上漲了2成以上；水泥、預拌混凝土的漲幅約在5%；勞工缺乏，工資成本更是漲了25%以上。

在原物料價格上漲、營建工人薪資提升，以及其他市場因素下，達欣工、中鼎工程等營造廠，今年首季的財報顯示，營業毛利率都比去年同期有下滑。

營造廠從去年下半年以來缺工問題就已極普遍，今年以來缺工狀況並未緩解，部分營造廠指出，某些趕工、趕時間的個案，都預留10％至15％的人工薪資上漲空間來爭取工人。

由於下半年原物料價格預期仍會持續走高、缺工問題持續存在，人工成本一定增加，達欣工預期，雖然目前手中的在建工程金額是近幾年來的最高，且有毛利較高的高科技廠辦建案在支撐獲利；不過，整體來看，下半年面對的原物料價格上漲、通膨的衝擊，獲利能力將會比去年更嚴峻。

在各種原物料價格、鋼品等金屬價格上漲下，中鼎今年第一季的營業成本就比去年同期提升了3個多百分點。由於下半年在通膨壓力下，各種原物料價格、勞力成本等還有調漲的壓力；中鼎指出，好在今年可入帳的在手工程數量比去年增加許多，預期，2021年的獲利還是會比去年有明顯的成長。