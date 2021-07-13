全台13日起微解封，台北市長柯文哲向餐廳和夜市業者說抱歉，北市解封原則不會一下子全部開放，吃飯還是擺最後，因為傳播危險度較高，希望慢慢解封，並在提高疫苗覆蓋率的情況下，把台北市疫情控制在一個程度。

北市有7家醫院提供免費PCR篩檢，經統計，昨天有1595人篩檢，結果有1人確診，柯文哲表示，疫情趨緩後，要抓出確診者的成本愈來愈高，須付出相當多努力。

柯文哲指出，WHO世界衛生組織也說整個世界上主力病毒變成印度變種病毒，比起一開始傳播的新冠肺炎病毒，傳播率或死亡率都高很多，台灣除了屏東案例確診印度變種病毒外，台北市前幾天發現的印度變種病毒確診個案，都是入境時被攔下來，沒有進到社區，只要很嚴格邊境管制，入境14天加上嚴格篩檢，希望把印度變種病毒擋在外面。

他提醒民眾，隨疫情趨緩，解封還是要小心，從首爾和東京的例子，一不注意馬上就重新爆發，北市解封原則不會一下子全部解開，慢慢地放，吃飯還是擺最後，要對餐廳和夜市業者說聲抱歉，知道業者都很期待解封，但傳播危險性比較高，希望慢慢解封，在提高疫苗覆蓋率的同時，把台北市疫情控制在一個程度。

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