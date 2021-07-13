華為起訴美國電信商威瑞森通訊（Verizon）的專利侵權訴訟出現新進展，隨著週末雙方同意就其中一項訴訟達成和解後，德州東區法院法官Rodney Gilstrap批准雙方公司提交的聯合動議。而華為起訴威瑞森專利侵權的另一場官司，則將於今年10月在德州西區法院開庭。

根據大陸財聯社報導，這場訴訟也是華為在去年2月發起的兩項訴訟之一，於上週開庭審理。華為在這起訴訟中聚焦於威瑞森在光傳送網路系統中，對於公司的3項專利構成侵權。而這3項專利也是國際電信聯盟G.709行業標準中關鍵組成部分。

雙方公司代表接受採訪時，均表示對達成和解感到滿意，但未透露具體的細節。根據排程，華為起訴威瑞森專利侵權的另一場官司，將於今年10月在德州西區法院開庭，主要涉及網路基礎設施方面的專利，包含路由器以及威瑞森的智慧家居設備等。

去年2月，華為發表官方聲明，由於經過較長時間談判，雙方無法就許可條款達成一致，已經提起訴訟要求法院認定威瑞森侵犯華為在美國授權12項專利，同時要求威瑞訊就其專利侵權行為進行賠償。