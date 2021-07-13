YouTuber「NanaQ」以極簡生活方式走紅，不過近來卻被抓包造假，YouTube頻道更是遭大批網友出征，對此，一項言詞犀利的網紅陳沂，也忍不住發文嘲諷：「就是連作假都不認真，還想作假的人」。

NanaQ在YouTube頻道強調自己實施最簡單的生活原則，像是如廁都不使用衛生紙，以擦屁布取代之，一度躍上新聞版面，不過卻被眼尖網友抓包諸多疑點，像是洗澡時被發現有盥洗用品、不保養卻擦乳液、只用iPhone7前鏡頭拍片，卻拿iPhone11和相機自拍，怒指出她只是在賣人設，實際行為跟提倡理念相差甚遠，立刻遭到大批網友出征。

對此，網紅陳沂忍不住發文嘲諷，強調最喜歡看到假掰人被抓包，人設崩壞的下場，接著指出NanaQ自稱過著極簡生活，卻屢屢被網友抓包根本不像自己說的「極簡」，接著狂酸：「就是連作假都不認真，還想作假的人」，接著更舉自己為例，表示喜歡保養品，漂亮的衣服、飾品等等，喜歡的東西那麼多，怎麼可能極簡？

對此，網友紛紛留言：「自己弄的很寒酸真的不是極簡，還是演出來的」、「之前新聞分享她不用衛生紙的影片，真的刷新我的三觀」、「一開始她很正常的時候有發摟，這一兩年積極人設很自律⋯看了很煩直接退追蹤」、「說自己全部洗漱用品只有一塊洗髮餅，然後代言洗髮精說好用」、「自律那部說自己十點半睡，五點半起床，但晚上十一點多和凌晨四點都被發現在偷刪留言」。