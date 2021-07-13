高雄76歲阮姓男子疑似失智，6月24日接種AZ疫苗後7月9日又到接種站施打莫德納疫苗，打完才發現混打，家屬質疑把關不實。衛生局表示，配合醫院未依照標準流程在接種前察看民眾健保卡，將再次檢討流程，嚴格要求接種站及醫療診所施打前務必做好確認。

阮男家屬事後發現他竟有2張黃色疫苗接種紀錄卡，檢查健保卡更發現卡片前後各有一二劑接種的貼紙，不解第二次施打前，現場工作人員為何沒有發現阮男才施打第一劑疫苗2周就放行施打第二劑，而且還是不同廠牌的疫苗。

衛生局強調，經查現場人員沒有詳查健保卡，才發生疏失。醫院事後也3次透過電話、或派醫療團隊到阮男家中訪視，目前阮男健康狀況良好，後續也會持續追蹤。

衛生局表示，9日當天阮男並沒有持通知書去現場接種，現場設有兩道把關機制，第一為阮男確定有簽「未曾接種」切結書，第二道是醫師詢問是否接種過疫苗，阮男當時回答「沒有」，最後才判定阮男可以接種。

對於烏龍施打事件，衛生局已要求所有接種站嚴格落實，替民眾施打疫苗前須先詳加檢查健保卡貼紙，對於個案切結、詢問、問診都要落實並做成紀錄，確認後才提供疫苗施打。

至於健保卡資料庫系統在接種站現場有資訊不足的問題，可能是現場批次上傳量過大、延遲所致。

高市目前還有13多萬劑莫德納尚未施打，迄今已發出18萬5千份接種通知書，預計15日前施打完畢。衛生局表示，以12日施打3萬1千多位民眾、8成的施打率作為估算，剩餘12萬劑要提供一至三類民眾施打、高風險族群施打第二劑，可能還不太夠。

對此，高市府也推出200個預約站點加速施打，連尚未正式展演的高雄流行音樂中心也將動用當作接種站。預估13至15日可用完。