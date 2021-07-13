台積電與鴻海永齡基金會，日前與BNT疫苗亞洲代理商上海復星完成1000萬劑疫苗議約，但政府居中扮演何種角色，國民黨台北市議員羅智強認為，若非民間企業高層鍥而不捨努力，加上民意對擋疫苗強烈反彈，蔡政府怎會放行BNT疫苗？他強調，「事實勝於雄辯，民進黨就是要繼續擋BNT疫苗」。

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

台灣民意基金會12日公布最新民調，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，獲28.2％認同，創下過去兩年半來的最低紀錄，等同流失近300萬支持者。

羅智強13日臉書貼文表示，「蔡政府防疫不力，疫苗不足，陷民眾於水深火熱，民進黨一路阻擋民間購捐疫苗，設下重重關卡，如今鴻海、台積電成功買到BNT疫苗，卻又急忙出來搶功」。

他表示，衛福部長陳時中曾釘截鐵地，說藥廠只跟政府簽約，民間一定買不到疫苗。如今卻改口說，「疫苗捐贈合約從開始至今，大家都非常努力，終有初步成績」。且曾兩手一攤，指郭董手上沒疫苗的行政院長蘇貞昌，更厚顏說，「這是政府團隊夜以繼日努力，協助民間克服困難的成果」。

羅智強認為，若不是郭董鍥而不捨，加上民意對擋疫苗強烈反彈，蔡政府怎會放行BNT？他續指，如果政府不卡疫苗，對於地方政府與工商界，想比照台積電模式買500萬劑BNT疫苗，行政院發言人羅秉成何必說「沒有開啟新專案的必要」？