發生在42年前的一銀押匯案，時任銀行襄理柯芳澤遭羈押925天，全案纏訟近30年終於獲判無罪確定。目前81歲的柯，打官司確認僱傭關係存在，全案仍在高等法院審理中，他另提告請求一銀給付退休金504萬餘元，台北地院如數判准，可上訴。

一銀押匯案發生於1978年，創下台灣司法史上纏訟最久的紀錄，期間被告無人逃亡，靜待司法判決結果；柯芳澤受冤遭羈押925天，獲判無罪後要求冤獄賠償被拒，後來大法官作成違憲解釋，經修法後己獲刑事補償。

柯芳澤被羈押後，一銀奉行政院核定將他記大過2次免職，還對提起刑事附帶民事求償，但遭法院駁回定讞。柯2007年被判無罪定讞，申請復職遭拒，於是打官司確認僱傭關係，除了最高法院判一銀須補付他400多萬元薪資，高等法院今年2月再判應給付880萬餘元，此部分最高院已廢棄發回更審。

柯芳澤另提告請求給付退休金，主張司法已還他清白，若他未被免職，依一銀1998年民營化時訂定的相關規定，可得「年資結算權益補償金」357萬4485元、「公保投保年資損失補償金」134萬3196元、未投保勞保的老年給付損害12萬6000元，總共504萬3681元。

北院認為，柯芳澤已無罪定讞，因冤案停職的這段期間，工作年資權益應不受影響，一銀轉民營化後，雙方的僱傭關係也應存在，一銀應依規定如數支付退休的相關補償金，遂判柯全部勝訴。