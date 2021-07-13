中油公司13日送了500杯的咖啡給羅東博愛醫院表達感謝之意。（胡健森攝）

前年南方澳跨港大橋發生斷橋事件，一輛中油油罐車當場摔落海中，油罐車司機張建昌幸運獲救送醫治療，經過一年多的治療及復健，張建昌即將重返工作崗位，13日上午中油公司特別準備了500杯咖啡送到博愛醫院，向醫療團隊及醫護人員致意，張建昌更當面向救治他的醫師表達感謝之意，醫院方面則準備了卡片及花束恭喜張建昌恢復健康，並祝福一切平安順利。

13日是台灣新冠肺炎三級警戒「微解封」的第一天，但醫護人員依舊在工作崗位上兢兢業業，守護著眾人的健康，中油公司東區營業處特別送了500杯中油自創品牌咖啡「Cup＆Go來速咖啡」到羅東博愛醫院，除了感謝院方在疫情期間照護民眾健康，同時也是感謝在南方澳斷橋事件中受到重傷的油罐車司機張建昌，在醫療團隊的努力及照顧下，得以恢復健康，並且即將重返職場。

南方澳大橋發生斷裂崩塌時，由張建昌駕駛的中油油罐車正行駛在橋上，並當場摔落漁港中受到重傷，所幸即時被人救起並送醫救治，也救回一命，堪稱福大命大。

經過一年多的治療及復健，張建昌已幾乎與正常人無異，並特別搶在回到工作崗位之前再度到博愛醫院表達心中的感謝之意，張建昌說，雖然還不至於有「重生」的誇張感覺，但走過了這一趟，心境仍然出現了一些變化，畢竟這是人生中蠻大的一個「坎」，能夠在家人的陪伴下走過來，感覺非常好。

張建昌的女兒本身就是博愛醫院的護理師，看著父親從受重傷、意識不清到逐漸恢復健康，她個人的感想是，當事情真的發生在自己身上時，感受真的是非常地深刻，甚至可以說「每一分、每一秒都是煎熬」，也更加能夠體會到身為病患家屬那種難過、不捨忐忑不安的心情。