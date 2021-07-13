高雄市英明國中資優班E世代文學少年，13日舉辦線上《疫。文》新書發表會，以2萬多字記錄疫情的不安歲月。（高市教育局提供／柯宗緯攝）

高雄市英明國中資優班E世代文學少年，13日舉辦線上《疫。文》新書發表會，以2萬多字記錄疫情的不安歲月。（高市教育局提供／柯宗緯攝）

高雄市英明國中資優班E世代文學少年，創作熱情不因疫情而冷卻，13日舉辦線上《疫。文》新書發表會，以2萬多字記錄這段不安歲月，同時也見證了在疫情肆虐最壞的時代中，最美好的一頁。

英明國中校長徐東弘表示，5月會考後，本來是3年級同學放鬆緊繃身心，把握僅剩不多的國中時光，未料因病毒的一吻，許多活動被迫取消，連畢業典禮都無法舉行，來不及向親愛的師長和同學道別，成了孩子青春歲月中不忍卒讀的記憶。

創作者之一的家翰是今年會考5A++滿分滿點的狀元郎，這位文青學霸帶著古典中國風的文筆。他說，作品中放了一些國中生活的回憶，角色名字多參考自同學姓名，許多場景也都是班上曾發生過的事，雖然遠離了國中生活，至少能透過小說回味。

另位創作者旻鴻也是5A學霸級的文青，他的創作展現好文筆，也表現出青少年搞怪的幽默，小說創意發想令人發噱；而他的樂觀與自信，也充分融入小說的兩位主角人設，在困境中扭轉乾坤、改變生死結局重返人間。

書名《疫。文》發想者是另一位5A學霸、數理資優生奕瑄。她表示，創作理念融入國中生活裡的元素—文具與大大小小的考試，更用針筒與黑死病流行期間瘟疫醫生的鳥嘴面罩象徵疫情。

這本新書展現英明國中資優班語文組、英明寫作社的創作成果，線上發表會由寫作社學生朗讀自己作品一小段作為感性開場，創作者暢談故事內容與發想源頭，以及創作時的點滴。