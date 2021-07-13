台股開高再觸「萬八」（18000點），但近關情怯下，隨即回檔整理僅收小紅，外資擴大買超，在匯市有買有賣，出口商也進場拋匯，激勵新台幣升破28元大關，上演股匯雙漲，尾盤升幅略見收斂，但終場仍收在27.997.元兌1美元的近一周新高，升值1.8分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量7.66億美元。

外匯交易員指出，美股領漲主要股市，亞股也多紅通通，台股開高直衝「萬八」，但隨即回整理，終場僅小漲33點，來到17847點，外資仍站在買方，擴大買超台股新台幣229億元，激勵新台幣開盤後直接升破28元大關。但外資主要來自上周賣超的資金再進場，在匯市方向並不明顯，且出口商拋匯量不大，尾盤升幅雖縮小，仍回到27元價位。

外匯交易員認為，近日來新台幣持續在28元大關上下整理，波動幅度不大，外資進出也不明顯，由於美國將發布的最新CPI數據，今年來備受關注的通膨變化，市場仍延續觀望氣氛，結果如何將連動國際美元及外資動向，並決定新台幣升貶。