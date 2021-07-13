日本最新年度國防白皮書首次將臺灣安全議題單項列出，稱日本必須要以比過去更加強烈的危機感密切注視台海的安全局勢。美媒分析稱，這是多年以來日本首次以具有高度危機感的姿態展現對台海局勢的關切，並明確指出要與美國加強威懾能力並聯手應對危機。

《美國之音》引述剛剛發表的2021年日本國防白皮書說，對於日本安全和國際社會穩定而言，臺灣局勢的穩定相當重要，但是中國與臺灣的軍事平衡繼續朝有利於中國的方向轉變，而且差距正逐步擴大；與此同時，中國加強了在臺灣周邊的軍事活動，日本將關注這一局勢的發展，包括美國對台軍售的實施。

白皮書還說，中國幾乎每天都派海警船到日本固有領土尖閣諸島巡航，並多次侵入日本領海，而且情況愈演愈烈；作為應對措施，日本必須進一步加強日美同盟的威懾力和應對能力。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎本月初曾表示，日本正在密切注視臺灣海峽的局勢。他說，如果臺灣發生危機，日本會與美國聯手應對。麻生太郎的有關描述是日本政府官員對臺灣海峽局勢越來越擔心、並暗示日本可能會在軍事上介入台海問題的最新表現。

報導說，美日軍方在川普總統任期最後一年內開始為台海可能發生的衝突認真計畫，並進行了最高機密的沙盤推演。

不過五角大廈試圖淡化這一說法。美國防部發言人科比(John Kirby)說，美國經常與印太地區盟國和夥伴們舉行聯合演練，以強化聯合作戰能力，這些演練不針對任何潛在對手或任何具體的威脅。

他強調，美國對臺灣的政策「沒有變化」，包括致力於幫助臺灣自衛。

報導稱，最近幾個月，中共政權大幅度增加對臺灣的軍事壓力，其要以武力統一臺灣的聲調急速提升。中共領導人習近平上星期在建黨百年紀念大會上向美國等西方國家發出警告說，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。