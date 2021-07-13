【旅遊經 洪書瑱報導】

這一二年因疫情影響，人們無法出國，尤其這一二個月也長期宅在家，海外旅遊計劃都一直無法成行，許多人心情非常想出國玩樂吧！很想到另一個國度或地方？感受久無變化的視野，香港一直以來是國人出遊規劃的地點之一，想念香港的美食？想念香港的購物？想念記憶中香港的模樣嗎？但您心目中的香港其實並不是全然的香港，其實香港也有您不知道的角落以及自然綠野，想感受另一種香港風情，不妨利用時下最夯的 ASMR影片，來感受一場體驗沈浸式雲旅遊！

尤其是近期網路正夯、強調沈浸式體驗的ASMR影片大受歡迎，ASMR是自發性知覺經絡反應，也就是藉由視覺、聽覺等感官刺激產生愉悅感，進而達到身心靈療癒，最適合宅在家神遊一番。

香港旅遊發展局最近就推出一系列ASMR短片，配上夏日主題，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，幻化成臨場感十足、療癒心靈的視聽體驗，每段短片以夢幻自然的聲音作導航及30秒的環境影像，帶領觀眾探索香港鮮為人知的角落，觸動觀眾的感官體驗的同時，雖然安坐家中也彷彿置身於香港的自然綠野。

坪洲充滿純樸恬靜的離島風情（圖片：港旅局提供 ）

位於城門水塘的白千層樹林風景如畫（圖片：港旅局提供 ）

西貢清澈碧綠的大海浮潛是夏日熱門活動（圖片：港旅局提供 ）

淺水灣海灘水質清澈以柔軟潔白的細沙而聞名（圖片：港旅局提供 ）

赤柱的美利樓和卜公碼頭承載著香港的歷史印記 （圖片：港旅局提供 ）

香港這一系列的ASMR短片，包括「坪洲」ASMR體驗，選取了輪船鳴笛聲、寺廟敲鐘擊鼓聲和求籤聲；「城門水塘」ASMR體驗，則收錄了樹葉搖擺聲、瀑布流水聲、小鳥鳴和聲及拍打翅膀的聲音，吸引觀眾側耳傾聽；「赤柱」ASMR體驗錄製了浪花濺起聲、紙扇打開時颯的一聲，以及在地道茶餐廳咬一口溫熱的美味法式吐司的清脆聲音；「西貢」ASMR體驗則集合來自海洋的多種獨特音調和聲音，讓人感受在立槳衝浪時可以享受到的海洋協奏曲。

一系列洗滌心靈、令人神往的ASMR短片，由幾位富好奇心的主角視角出發，探索香港郊野的趣味體驗，各種截然不同的體驗亦融合成一段三分鐘的精華短片，呈現香港綠色郊野的魅力。

看了影片，或許您很難想像，影片中的影片您可以會以來是越南、泰國或那個東南亞國家，其實這就是來自這一座香港國際大都會！其中香港郊野公園佔土地面積約四成，山巒起伏、綠林環繞，且遍佈瀑布和水庫。蜿蜒的遠足徑和白沙海灘，是尋幽探秘、放鬆身心的絕佳勝地。香港有各種水上活動，事實上與城市只有咫尺之遙，卻鮮為觀光遊客所知。如被稱為「香港後花園」的西貢，可以體驗獨木舟、浮潛和立槳衝浪運動，近距離在地質公園的火山岩園區，欣賞擁有歷史超過數億年的壯觀岩層、海蝕洞等天然奇觀，並遊覽充滿歷史色彩的小島。

全新推出的「咫尺自然·就在香港」主題網頁就依登山遠足、休閒觀光、探索離島及運動探險四個類別，整理了13條季節性主題路線，每條路線都有對應的介紹影片及行程攻略，包括距離、海拔、難度、預算時間等和沿途風光景色，就連打卡秘境、地道美食推薦和交通指南也都一應俱全，為旅客在計劃未來的香港郊野之旅提供靈感。