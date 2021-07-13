日本經濟再生擔當大臣西村康稔日前說，餐飲店若不配合防疫禁酒令，將推動金融機構敦促業者配合，被解讀為要斷業者金流引發爭議；西村今天為造成業者不安與混亂表達反省。

對於是否會請辭負責，西村回應說，為打造能抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情並讓業者持續營業的環境，會善盡自己的責任，否認有意請辭。

日本政府本月8日宣布，東京都從7月12日至8月22日第4度實施「緊急事態宣言」，期間對餐飲業祭出全面禁酒令。

西村當天晚上在記者會上說，對於不配合禁酒令的餐飲業者，將告知金融機關相關資訊，推動金融機關敦促業者配合。此話一出引發軒然大波，事後日本政府撤回這項政策方針。

日本放送協會（NHK）報導，西村今天在記者會上說，他的發言招致混亂，也讓餐飲業者不安，雖然是為了想辦法控制疫情，希望盡可能爭取多方配合，但他對無法充分傳達本意表達反省。

西村說，這項政策不是要限制餐飲業者融資，不過深刻體認到外界各項意見，將不會推動金融機關敦促業者配合；為讓餐飲業者能配合防疫提早打烊，將會考量採取盡速發放補助金的方式。

對於在野黨要求下台，西村則回應，該反省的地方他會反省，同時打造能控制疫情並持續營業的環境，盡責做好此事，否認有意請辭。