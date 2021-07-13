世界衛生組織（WHO）官員周一表示，完成新冠疫苗接種的人仍可能感染Delta變種病毒，但疫苖確實保護大多數人免於重症或死亡。

世界衛生組織首席科學家Soumya Swaminathan博士周一在記者會上表示，陸續收到已接種疫苗者感染新冠病毒的相關報告，尤其是感染Delta變種病毒，但其中大多數是輕度或無症狀感染者。

但她也表示，世界某些地方的住院率正在攀升，主要是那些疫苗接種率低，且具高度傳染性的Delta變種病毒正在傳播的地方。

在美國，其官員則表示，最近幾乎所有染疫住院和死亡的病例，都是尚未接種疫苗的人。根據美國疾病管控與預防中心（CDC）的數據，突破性感染很罕見，在接種新冠疫苗後仍染疫死亡或住院的人當中，約75%年齡在65歲以上。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，Delta變種病毒正在全世界快速蔓延，導致染疫和死亡人數再度激增，但並非所有地方都受到同樣程度的打擊，這場大流行病正日益走向不同的發展，疫苗接種覆蓋率使國家內部和國家之間的差異越來越大。他表示該變種病毒正在迅速傳播，並入侵未受到保護和較脆弱的人。

Swaminathan則警告接種過新冠疫苗的人仍可能遭到感染，並傳染給其他人，這就是為什麼世衛組織官員一直敦促人們繼續戴口罩，並保持社交距離，不過，疫苖絕對能大幅降低重症住院和死亡的機會。

有一些研究顯示接種後感染新冠病毒的人所產生的病毒量遠少於未接種過疫苗的人，因而降低了將病毒傳染給他人的風險。但世衛組織官員表示，仍需要更多研究來了解疫苗對病毒傳染性的影響。