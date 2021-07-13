中央因應疫情實施微解封措施，基隆市文化局於各公共圖書館自設置臨時櫃台，提供借閱預約書及還書服務，讓民眾在疫情時期仍能體會閱讀樂趣。

文化局長陳靜萍指出，基隆文化中心正進行2項重要工程，分別是「基隆美術館展場提升計畫」與「演藝廳暨周邊裝修工程」，她說，文化局圖書館雖未列入工區之中，但出入動線皆備受影響，考量民眾安全，特別選定位於信義區內的客家文化會館，設立臨時圖書館，讓民眾可以繼續使用。

陳靜萍提到，圖書服務不因位置遷移而有所打折，客家文化會館的臨時圖書館可調借全市各公共圖書館內的書籍，只要事先透過網站查詢並線上預約，即可收到取書通知，再到指定的取書點領取預約書，讓民眾在不入館的前提下，仍可閱讀不中斷。

圖書資訊科長鄭婕希補充，疫情期間各取書櫃檯將落實測量體溫、實聯制登記等防疫措施，同時也完成透明隔板裝設，讓閱讀更安心，開放時間也因應防疫管制有所調整，其中文化局臨時圖書館開放時間為周二至周五9時至21時、周六日9時至17時；各區圖書館開放時間為周二至周五9時至17時。