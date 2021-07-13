北市醫院目前禁止混打疫苗。（張穎齊攝）

高雄市76歲阮姓男子短短2周內在高市阮綜合醫院混打AZ、莫德納疫苗成功，連台北市長柯文哲都說先打AZ再打莫德納確實頗有效果，引起不少打過AZ疫苗的民眾躍躍欲試。不過有民眾在北市的醫院要接種莫德納第二劑時，卻慘被擋下，敗興而歸。醫護人員指出，政府尚未開放混打，且健保卡一插就有打過第一劑的紀錄，不知高雄為何能「闖關」成功。

阮男疑似罹患失智症，6月24日接種AZ疫苗後，7月9日又自行到接種站施打莫德納疫苗，健保APP的接種紀錄是0，2劑只隔2周又混打，還擁有2張黃色疫苗接種紀錄卡與健保卡2張貼紙，令阮男女兒嘲諷爸爸是「全台最幸褔的老人」，經了解醫院人員是在健保系統「離線」狀態下插卡，因此為查到已接種。

位在北市的台大醫院13日上、下午進行莫德納疫苗接種，然而少數民眾先前4至5月時已有接種過AZ疫苗的紀錄，但今日前往接種莫德納疫苗時，卻都被醫護人員擋下來，因一插卡就查到先前已接種過AZ疫苗的紀錄，只好悻悻然到一旁上網查詢是否還有醫院開放AZ第二劑名額預約。

醫護人員表示，依中央規定，還沒開放疫苗混打，這幾天有不少民眾誤以為可混打，但現場人員都會先口頭詢問，並將健保卡插入系統，資料中都能看到是否有接種過疫苗的所有紀錄，2劑之間也要隔70天，因此高雄發生2周內連打2劑、且是混打的情況，相當不可思議。