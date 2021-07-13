連江縣長劉增應今（13）日下午主持防疫會議表示，台灣疫情有趨緩趨勢，但未來仍在三級警戒的規範下，依據地方實際狀況滾動式調整，務必提高警覺，目前每天確診增加維持在兩位數，機場、碼頭篩檢及醫療量能整備持續維持，此外，民眾無須擔心第2劑疫苗接種，醫療院所會主動通知。

劉增應也說，公費疫苗已開放18歲以上民眾登記，尚未施打者請盡快上網預約，全縣包含民眾、軍人接種超過1萬人次，覆蓋率高達7成，盼望9月底前完成第2劑接種。

劉增應表示，預計7月17日北竿機場恢復營運，已加速安排設置快篩站相關作業，仍呼籲民眾在台灣即完成快篩。

此外，第2劑疫苗間隔10周至12周，若時間到了民眾無須擔心，醫療院所會主動通知民眾第2劑接種，未來幾周都以AZ疫苗為主，若要接種默德納疫苗要視中央疫苗的規畫。

連江縣疫情指揮中心補充說，依據中央疫情指揮中心最新規定，AZ疫苗第2劑間隔時間自原8至12周修正為10至12周，莫德納疫苗第2劑間隔時間自原28天修正為10周至12周，除第一類對象、國籍航空機組員及孕婦仍可維持間隔28天。

只要是在連江縣完成第1劑疫苗接種民眾，第2劑由縣內各醫療院所視疫苗供貨情形於10周至12周期間主動通知民眾，呼籲鄉親們不用擔心，靜候通知即可。