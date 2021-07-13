近一年來受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，民眾的生活及消費習慣都受到一定程度的影響，例如減少外出，增加網路購物的頻率或是改以外送服務為主。同時，今年台灣疫情再次爆發，更促使許多企業加快數位轉型的腳步。樂天市場數據顯示，今年第一季新店數相較去年同期增加約一成，在所有新店中，「食品美食」類型占比最大，占42.9%，其次是「居家生活用品」，占16.6%，第三為「美容保健」，占14.8%。樂天市場不僅具有三階段的開店輔導，更於疫情期間改以線上教學授課，要讓中小企業數位轉型無縫接軌，輕易上手網路經營。

今(2021)年受到疫情三級警戒管制影響，許多企業興起數位轉型，樂天市場表示，第一季新店數相較2020年同期增加約一成，其中美食、居家生活用品以及美容保健就占了70%。樂天市場每月除了針對新開幕的店家推出「搶眼新店樂推薦 購物滿888現折100元」以及「指定新店購物賺點數最高19%回饋」活動，還會不定期舉辦「滿399超商取貨免運」，再搭配「網購轉帳支付回饋點數10%無上限」活動，為新店家注入新商機。從整體新店的銷售業績來看，自開店以來，平均每月均有7~10%的成長，均顯示大多數民眾願意體驗新品牌新商品，享受網購開箱驚喜的樂趣。

樂天市場今日也公布了TOP 網購數位轉型新店家，網購時可做為參考：

＊里仁：為了守護土地與自然，也同感農友轉作有機的艱辛，里仁以契約種值來保障農友收入，並投入實踐友善大地的行動，以逐步實現「光復大地，淨化人心」的美好理想。

＊聖瑪莉SUNMERRY：台灣第一家的中日合資的麵包連鎖店，執著的日式工法，因應市場需求靈活變化與調整，不斷創新經營積極拓展，帶給國人各式口味的麵包饗宴。

＊金福華食品：創立於1999年販售濃縮雞汁，於2004年開始投入生產日常生活的調味醬料，經典的調味醬料「沙茶醬」，正是你我小時候品嘗記憶中的好味道！

＊蒸的醜 宋太太養生饅頭：醜醜的外表下，卻有著天菜級的內餡，重視內涵的「真材實料」與「健康美味」，讓消費者吃出最健康。

＊述古木耳飲：源自岡山的一家百年中藥店，傳承爺爺的養生木耳飲，研發多種創新口味，讓消費者在百忙中，也能品嘗一份單純健康的滋味。

＊SHBIO：採用三層不織布、百分百臺灣製造的優良口罩，細菌過濾效率達95%以上， 配戴舒適不悶熱，同時多款花色任意搭，防疫期間也能時尚有型。

＊蓁妮絲 jennysilk：堅持台灣製造，嚴選素材，加入創新技術與美學，為傳統製造業創造無限可能，同時為消費者帶來更好的品質。