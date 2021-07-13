保安宮微解封申請引爭議！ 柯文哲還原起因：中央公文相互矛盾

本土疫情趨緩，中央宣布微解封，台北大龍峒保安宮一度因解封槓上北市府，市長柯文哲13日表示，宮廟、教堂場地除了實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，容留人數依面積計算，不超過99人，只要是有立案的寺廟或宗教財團法人都可向市府提出防疫計畫申請開放。

全台微解封，柯文哲今天下午主持防疫記者會，再針對宮廟、教堂、展覽場館及運動場館指引提出說明。他指出，宗教場所管理須採取實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，依場地面積計算容流人數，不超過99人，妥善規畫動線，保持1.5公尺社交距離，小型、靜態、固定宗教儀式人員採梅花座。

柯文哲表示，文化園區、美術館、博物管、文化中心等藝文場所有條件開放，入場皆需佩戴口罩、量測體溫、消毒和實聯制，原則採預約制，場內也須保持1.5公尺以上社交距離。

至於運動場館，柯文哲說，籃球場、足球場和校園操場不開放，6處市府自營場館、48處河濱與堤內公園運動場、12區運動中心則依規定開放，不過，他還是希望民眾要小心。

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