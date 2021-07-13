臉洗太乾淨也不行？醫師公開正確方法 粉刺緊繃感掰掰

洗臉是每日必備的清潔，但有不少人在洗臉後，肌膚卻會出現泛紅、緊繃、乾癢的情況，對此皮膚科醫師黃幼鳴接受《中時新聞網》專訪表示，會發生以上情形通常是過度清潔所導致。他提到，要先了解自己膚質的狀況，並搭配正確的洗臉4步驟和適合的洗卸產品，才不會傷害肌膚。

皮膚科醫師黃幼鳴指出，購買洗面乳較簡單的判斷方式可從PH值去挑選。(攝影/邱子軒)

黃幼鳴指出，過度清潔會使皮膚角質層受傷，讓原本發炎的痘痘惡化，而若是正在進行皮膚治療的民眾，也會因此造成皮膚耐受性降低，容易受到刺激產生發炎反應，甚至讓治療時的用藥選擇有所限制。

黃幼鳴也表示，洗臉看似簡單，仍需按照正確的步驟做。第一、先將手洗乾淨再進行洗臉的動作，避免手上的細菌觸碰到臉部;第二、使用適宜的水溫洗臉，避免太高或太低的水溫刺激皮膚;第三、依據自己的膚質選擇是否使用洗面乳，並且將洗面乳搓揉至起泡後，再清潔臉部;四、用清水沖洗乾淨後，使用毛巾將臉輕壓乾，並且定期汰換清潔產品，以免滋生細菌。醫師提醒，許多人會使用洗臉布或洗臉儀器，可能會容易拉扯皮膚過度傷害角質，建議還是輕輕用雙手清潔即可。

除此之外，選擇適合自己膚質的洗卸產品大有學問，黃醫師舉例，購買洗面乳較簡單的判斷方式可從PH值去挑選，並以弱酸性到中性的洗面乳為主去選擇適合自己肌膚，與此同時，也可以選擇慕斯劑型的洗面乳，因為此種洗面乳本身自帶起泡效果，不需再自己搓揉起泡，相對來說屬於較溫和的產品。

(採訪/陳盈臻、攝影剪輯/邱子軒)