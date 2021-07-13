通訊軟體LINE帶給人們許多方式，卻也會造成許多困擾，就有一名網友埋怨表示，被一名有生意往來的房仲加了賴後，對方竟然傳來介紹「第二春」訊息，差點害他們夫妻失和鬧家變。

人夫收到房仲傳來的烏克蘭正妹照與個人簡介。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

這名網友在臉書社團「爆料公社」發表一篇貼文，內容主要爆料一名房仲「不務正業」，利用賴兼差做起婚仲，造成他的困擾。文中寫道：「該業務（房仲）用另外一支帳號加我LINE，傳二春廣告給我，我老婆看了手機對話非常生氣，說我要找二春」。

原PO還說：「貴業務是XX會會長，擔心生命危險詢問後才敢爆料，跟貴公司說過該業務行為，卻沒得到一個解釋，因為該業務態度非常不好，才選擇在此爆料」。

人夫怪房仲害夫妻失和，但網友見他問：「多少錢，可以考慮看看」，認為他被老婆抓包後裝無辜。（圖／翻攝自爆料公社）

不過，網友看到原PO與仲介的對話截圖，立即抓包說：「蠻好笑的，還問人家多少錢可以，考慮看看，被老婆發現馬上翻臉！」、「講得自己是受害者，可是如果真的愛老婆，問價錢幹嘛！」、「是不是被老婆發現了才趕快裝作自己是無辜的？」、「你問人家多少錢，老婆不誤會才有鬼⋯⋯笑死！」、「老婆是在氣你『問價格』吧！、為什麼把錯往仲介身上推？」。

但也有不少人歪樓，被LINE的烏克蘭正妹照與學經歷吸引，照片中可見，這名女子不僅是個高聎、五官深邃的21歲金髮大美女，目前還是大陸重慶大學經濟系的四年級學生，註明尋找台灣帥哥、俊男與第二春男性。但有人懷疑真實性，可能是詐團的技倆。