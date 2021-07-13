實體分行不值錢了？金管會13日公布，2021年上半年僅一家銀行提出申請設立新分行，即核准台中銀行增設苗栗分行，這是繼2020年5月僅一家信合社申請據點後，再次出現只有一家金融機構申請的情況。

以往分行大家搶著要，一家分行甚至叫價1~3億元，但現在卻無人要申請，銀行局主秘童政彰分析可能有三大原因，一是疫情發生後，銀行提升數位服務效能，二是純網銀加入，銀行也在觀察實體分行及線上金融服務效度，三是銀行逐步將實體分行改革為旗艦分行，以推展財富管理為主要業務，所以現在銀行正在思考是否還要申設實體分行。

從2016到2020年，每年銀行局都核准8~24家新分行不等，今年是上半年申請，只核准一家，11月還有一次申請機會。

金管會說明，為提高金融機構增設分支機構的彈性及推動金融服務的普及性，已放寬金融機構可在每年5月及11月分別提出申請增設分行，且如果是要在金融機構分支機構家數待增加地區申設，可隨時向金管會會申請，且沒有財業務條件限制。現行國內分支機構的申設條件，可促進金融機構據點的發展，有助於普惠金融願景的落實。

截至110年4月底，本國銀行分行家數計3403處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17處，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。

金管會期許金融機構持續注重及滿足社會各群體需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，俾利民眾享有便捷的金融服務。