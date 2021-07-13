袁子芸身著SHIATZY CHEN漸層緹花禮服。（（c） Kazuko Wakayama提供）

日片《Drive My Car》11日於坎城進行世界首映，在坎城場刊《Screen Daily》獲得國際影評3.5，目前是本屆最高分，導演濱口龍介12日率領三浦透子、霧島麗香，以及台灣女星袁子芸進行媒體拍照以及記者會，袁子芸以台灣設計師SHIATZY CHEN的漸層緹花禮服搭配APM Monaco飾品氣質亮相。記者會上用流利的英文與外國媒體對答，會後有媒體特別跑去稱讚她在片中的表現，同時也恭喜她參與了一部了不起的作品，能在如此盛大的電影盛會得到這樣的評價，讓袁子芸受寵若驚且十分難忘。

袁子芸受訪時透露濱口龍介特別的排練方式，「在開始拍攝之前會進行多次讀本，有時是跟導演，有時是跟其他對手演員，或甚至是所有演員一起；而讀本的方式也很有趣，總是叫我們想像目前要溝通對象的肚子裡有個鈴鐺，並且要不帶情緒地用台詞而非說話的音量大小，去晃動對方的鈴鐺。」她一開始對於這樣的方式感到很困惑，與其他演員一聊才發現大家都一頭霧水，但因為濱口導演給人一種很可靠的感覺，所有演員選擇相信導演且繼續照這樣的方式去做，沒想到這樣反覆的讀本練習慢慢變成身體的自然反應，袁子芸笑說：「雖然還是不太確定自己做了什麼，但開始拍攝之後演員們一一感受到成效，因為已經很熟悉台詞和身體的反應了，所以在拍攝現場大家都很放鬆，拍攝也都非常順利。」

中英文雙母語的袁子芸，當初透過視訊和導演越洋試鏡，除了優秀的語言能力之外，因為片中裡面有提到契訶夫（Anton Chekhov）的舞台劇腳本，袁子芸也花了很多心力去做準備，最後得知自己獲選的當下，她開心得在馬路邊又叫又跳10多分鐘，「路人可能都被我嚇壞了吧。」現在想起來還是覺得有點不好意思。