台北市疫苗剩餘量總是被外界質疑施打意願不高或施打太慢，而中央流行疫情指揮中心在13日記者會上公布各縣市莫德納剩餘數量，並扣掉寄放的數量，台北市排名六都第三，媒體詢問是否會認為北市一直在背黑鍋，終於還北市一個清白？台北市長柯文哲表示，知道從頭到尾都是抹黑！

中央流行疫情指揮中心今首度公布各縣市疫苗剩餘量，剩最多是新北市20.5萬劑、高雄為13萬劑、台北為10.3萬劑、台中為10.1萬劑、台南為4.9萬劑和桃園3.6萬劑，而北市過去被質疑疫苗剩餘量很多，對此，柯文哲說，其實以前一直在講台北市打太慢，從頭到尾都知道是抹黑。

柯文哲強調，我們還是很認真打，現在這個不重要，是什麼時候有疫苗下來，我們趕快把他打完就好。

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