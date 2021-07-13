713微解封，各縣市有多個場域微解封，台中市有33處夜市，目前有24家向經發局提出復業申請，其中13家經發局已發函同意讓其復業，首日有6家將恢復營業，分別為逢甲、中華路、忠孝路、蔣公路、昌平以及長億等6夜市。

台中夜市今起微解封，經發局長張峯源表示，台中市共33家夜市，市府共收到24件申請案，市府收件後陸續審核與現勘，首波同意13家夜市復業，首日恢復營業夜市包括逢甲、中華路、忠孝路、蔣公路、昌平及長億6家，其餘旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳夜市則依原營業日復業，他呼籲，目前台中市仍禁止內用僅能外帶，請民眾出門維持社交距離，「買了就走、不要逗留」。

經發局指出，12日收件的4家夜市，包括潭子勝利、靜宜觀光、雅潭、東勢第三橫街夜市，及13日收件的7家夜市，包括龍津、龍井自強、大肚、陽明、東平、四德、霧峰大東家觀光，市府夜市申請案件受理後，原則會在7日內完成審查，如業者書面資料完整，經發局將儘速排定會勘，協助業者在預計的營業日前完成防疫計畫核定。

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