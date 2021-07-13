「連造冊都沒有！」新冠疫情以來，郵局窗口人員負責三倍券、紓困金及孩童防疫補貼等繁重工作，加上原本就有的郵政匯兌儲金業務，與民眾高密度接觸，卻未被列入公費疫苗造冊清單。基層員工怒批，窗口同仁等無疫苗，另一方面資訊處及行政單位主管卻能混入「郵務外勤」及「郵件處理人員」的優先施打名單，所謂的盤點人力，究竟盤點到哪裡去了？

中華郵政公司則回應，資訊處是公費疫苗施打對象第7類的「國家關鍵設施必要工作人員」；目前也向交通部爭取郵局窗口人員成為第7類施打對象。

中央流行疫情指揮中心6月22日將第一線郵務處理人員納入「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」，並由主管機管造冊。不過台灣郵政產業工會13日在臉書表示，7月2日到本周六（17日）共打了5場，施打的卻是郵務外勤及大部分交由外包的郵件處理中心人員，而沒有列入窗口人員。

工會並秀出本月5日的「台北郵局COVID-19疫苗接種作業檢討會議紀錄」，17日打完第5場之後，還安排三重郵局、板橋郵局部分同仁及總公司資訊處50位同仁繼續打。有郵局基層人員表示，資訊處各單位科長加組員就多達223人，光是科長加股長就多達約25人；而三重跟板橋的所謂「部分人員」又是誰有資格打？

郵局基層人員表示，窗口是「一個蘿蔔一個坑」，一定要有人，沒辦法像外勤人員較能自由分配時間去打疫苗。不知是否因為如此，主管機關就一直拖延窗口人員接種疫苗的進度？工會則要求中華郵政公司應向大眾說明，並公布造冊名單，切勿迴避。

中華郵政公司發言人郭純陽則表示，該公司資訊處人員是屬於公費疫苗施打對象第7類的「國家關鍵設施必要工作人員」；另外關於郵局窗口人員的造冊問題，目前已經在跟交通部爭取成為第7類施打對象。