彰化縣13日無新增本土確診病例，但新增1名死亡案例，今年累計266人確診、累計11人死亡。（謝瓊雲攝）

彰化縣13日零確診，但新增1名死亡案例，為萬華家族返鄉聚餐，導致彰化4名親友染疫男子。1名年約65歲男性在5月15日採檢確診後、同月19日收治住院，至本月12日宣告不治。而中部年輕人跨縣市社交傳播圈，因社交活動型態十分隱密、私密，已知參與者10人，台中、彰化已相繼有1人確診，後續恐還有新增確診者。

彰化縣新增第11位新冠肺炎染疫死亡個案，為台北萬華夫妻5月8日帶孩子回娘家母親節聚餐，餐會後又前往岳父母的表姊家拜訪泡茶，導致岳父、岳母、外甥，與岳父母的表姊夫等人確診；該傳播鏈共造成縣內8人確診，其中60幾歲表姊夫死亡。

60幾歲的表姐夫5月12日發病、5月15日採檢確診，Ct值16，由於他沒有慢性病史、身體健康，且家族其他染疫成員均相繼康復出院，他卻一直收治中，住院近60天直到7月12日病逝，死亡原因還有待收治醫院，了解其收治期間樣態、由臨床醫師進一步判斷釐清。

針對台中市新增1名30歲男家教確診，與彰化曾逛過台中新光三越的20幾歲確診男有過接觸，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，這個橫跨中部地區3縣市的年輕人社交圈，共同點是曾一同參與7月5日的一場活動。

葉彥伯說，參與那場社交活動共10人，有些是透過社交軟體、交友APP相約，有些人原本彼此就認識，此社交圈的社交樣態多元，且活動場所多半較隱密，又是不通風的室內場所，近距離接觸又沒戴口罩，風險很高。

目前該社交圈設籍彰化縣內約3、4人，其中彰化確診男的家族與職場接觸者初步採檢皆陰性，疫調持續進行中，而其他參與跨縣市社交活動的年輕人中，有2人初採陰性，另1人近日才追蹤聯繫上，採檢結果尚未出爐。