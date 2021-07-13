保安宮微解封申請引爭議！ 柯文哲還原起因：中央公文相互矛盾

國內今微解封，台北市大龍峒保安宮規畫防疫措施送北市府審議，一度傳出遭市長柯文哲不同意而卡關，市府13日髮夾彎放行，對此，北市副市長黃珊珊強調，內政部與中央疫情指揮中心的開放標準不一，因此地方今早請示中央，並非刻意阻擋。

黃珊珊指出，中央疫情指揮中心在7月8日公布三級延長適度鬆綁的規範，包含暫停宗教集會活動，與宗教場所暫不開放，但在第二天，內政部發公文給地方，稱宗教場所允許有條件開放，兩單位公文不一致，地方很難訂定工作指引。

黃珊珊表示，自己在今早8點的地方中央視訊會議，有向中央副指揮官與內政部次長溝通，次長認為內政部公文不需修正，因此黃提議，中央疫情指揮中心能調整字眼，將宗教場所暫不開放，改為有條件開放，兩單位才能一致，但中央不同意。

黃珊珊強調，她有與保安宮董事長說明，過程正在請示中央，並非刻意阻擋，僅希望中央能釐清規範，就算要開放也須符合規定，與地方相關審查，也絕無髮夾彎。