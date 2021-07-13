因疫情再起以及棕櫚油價格回落，印尼6月出口估可再次飆升，但速度將趨緩。

路透社13日最新預估，東南亞最大經濟體的印尼，因為原物料價格居高不下，加上出口暢旺，印尼從2020年5月以來，就享有貿易順差待遇。

路透表示，繼5月的58.76%之後，6月份出口年增率可望有49.9%。至於進口的年增則估有51.35%，也比5月的68.68%要大減許多。

貿易順差方面，6月預估為22.3億美元，5月則是23.7億美元。

曼迪利銀行（Bank Mandiri）認為，印尼出口主要受中國大陸、美國與日本需求強勁所推動。儘管棕櫚油價格較5月減少，但6月煤價卻是上漲的。

同時，2021年經常帳赤字相對GDP（經濟成長）預估比例，可望從1.88%下修至1.06%。專家解釋，因預估2021下半年，印尼出口將持續保持暢旺，原物料價格又高漲不下，加上印尼內需因疫情影響，進口預估可望減少所致。