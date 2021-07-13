前一晚美股維持升勢，帶動港股13日開盤走高。恒生指數13日開高走高，一舉突破28000點大關，午後恒指漲幅有所收窄，截至收盤，恒指漲1.63％，報27963.31點，全天成交逾1500億港元。

恒生科技指數漲1.94％。快手、海爾智家漲超5％；阿里、騰訊漲近4％；美團、京東、百度等漲超3％。

港股汽車股集體爆發，正通汽車飆升27％，吉利漲超5％、小鵬漲超3％。另外電信股表現方面，中國電信持續走高，尾盤漲幅擴大至8％。

《港股》科技股來電 恆指大漲近2％
《日股》東證收近月新高 日經漲0.5％
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