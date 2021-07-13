恒指收漲1.63％ 阿里、騰訊漲近4％ 16:522021/07/13 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前一晚美股維持升勢，帶動港股13日開盤走高。恒生指數13日開高走高，一舉突破28000點大關，午後恒指漲幅有所收窄，截至收盤，恒指漲1.63％，報27963.31點，全天成交逾1500億港元。 恒生科技指數漲1.94％。快手、海爾智家漲超5％；阿里、騰訊漲近4％；美團、京東、百度等漲超3％。 港股汽車股集體爆發，正通汽車飆升27％，吉利漲超5％、小鵬漲超3％。另外電信股表現方面，中國電信持續走高，尾盤漲幅擴大至8％。 《港股》科技股來電 恆指大漲近2％ 《日股》東證收近月新高 日經漲0.5％ #漲超 #恒指 #騰訊 #阿里 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指午盤收漲1.86％ 恒生科指大漲2.7％ 12:522021/07/13 財經 A股早盤分化 滬指收漲0.24％ 11:592021/07/13 財經 恒指開高早高 早盤漲1.5％ 10:522021/07/13 財經 官方放行騰訊收購搜狗 騰訊早盤股價一度漲逾5％ 11:292021/07/13 財經 《期貨》三大期指齊開高 7月台指期漲132點 09:112021/07/13 財經 成交爆量 億級大戶交易倍增 04:102021/07/13 財經焦點 《半導體》台積登600元 萬八到手 10:362021/07/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：觀望通膨數據 美元微升、金價小跌 11:102021/07/13 財經 亞股補漲開趴 日股最high 04:102021/07/13 財經要聞 《盤中解析》電子股重返主流 台股漲百點再拚萬八 10:022021/07/13 財經 半導體股 14檔飆漲停 04:102021/07/13 財經要聞 財經熱門新聞 稱霸先進製程還不夠 台積電回頭衝成熟製程 3大業者緊張了 - 財經 航運三雄爆人踩人慘劇 老手曝出現4大訊號再殺進去 - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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