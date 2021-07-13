毛利較高的廢棄物處理、售電收入營收占比過半，廢棄物處理大廠崑鼎(6803)自結6月稅前獲利1.18億元，今年新高；累計今年上半年稅前獲利6.57億元，創下近五年同期新高，年成長8.56％，每股稅前獲利9.5元。

法人預期，崑鼎已連續9年EPS超過10元，在上半年的獲利持續成長，預期2021年的獲利仍可賺超過1個股本。 展望今年營運，崑鼎指出，核心事業群焚化爐操作及管理仍會穩定成長的進行，但在太陽能售電、水資源處理再利用等營項會是較具有成長動能的領域。

崑鼎指出，今年包含桃機、高雄等焚化爐皆有爭取到續約，預估未來五年有12座焚化爐將進行興建、改建、擴建計畫，將與集團中鼎工程攜手爭取1400億元商機。

在太陽光電領域，崑鼎指出，政府預計在2025年前達成20GW發電目標，且綠色供應鏈及用電大戶再生能源需求攀升，有利於國內太陽能電廠建置。目前崑鼎併聯已有14個專案，興建及申設中的專案則有37MW，將持續爭取相關專案。

崑鼎在今年第一季啟動為期五年新台幣20億元無擔保普通公司債籌資計 畫，其中包含新台幣10億元綠色債券，已於5月底前完成發行。崑鼎指出，此次籌募的綠色債券資金，將專用於「太陽光電電廠投資開發與設置」。