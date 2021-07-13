由中國互聯網協會主辦的2021（第20屆）中國互聯網大會，今天（13日）在北京開幕，大會為期3天，主題為：「新階段、新理念、新格局——互聯網引領數字經濟新發展。」據大會公布的《中國互聯網發展報告2021》，線上網路教學在大陸的市場，去年規模達4858億（人民幣，下同）。

澎湃新聞報導，中國互聯網協會副理事長何桂立在開幕致詞時指出，2020年中國互聯網在抗擊疫情、疫情常態化防控和全面復工復產過程當中發揮了不可替代的積極作用，並且在網路基礎設施全覆蓋、網路核心技術創新、互聯網產業動能釋放、網路安全治理以及網路空間命運共同體的建設等方面取得了歷史性的成就。

何桂立發布《中國互聯網發展報告2021》。具體來看，在大數據領域，2020年我國大數據產業規模達到了718.7億元，增幅領跑全球數據市場。中國大數據企業主要分布在北京、廣東、上海、浙江等經濟發達省份，受政策環境、人才創新、資金資源等因素的影響，北京大數據產業實力雄厚，大數據企業數量佔全國總數量的35％。

何桂立表示，在人工智能領域，2020年人工智能產業規模保持平穩增長，產業規模達到了3031億元，同比增長15％，增速略高於全球的平均增速。在疫情期間，人工智能技術廣泛應用於疫情監測分析、醫療救護、復工復產等環節的工作，為疫情防控提供了有效的支撐。

何桂立表示，報告指出，在網路音視頻領域，2020年中國互聯網網路音視頻規模達到了2412億元，中國網路音視頻用戶規模持續增長。從細分領域來看，包括綜合視頻、短視頻、網路直播、網路音樂等。

在電子商務領域，2020年中國電子商務交易額達到37.21兆元，規模持續增長，增速放緩。隨著5G應用的持續落地，各類新興的信息技術將與實體經濟深度融合，來推動數位驅動的產品研發、數位化工廠和供應鏈數位化水平提升，賦能產業升級。

在網路遊戲領域，中國網路遊戲產業呈現出穩定增長的態勢，2020年中國網路遊戲市場規模達到了3405.9億元，手遊佔據絕對優勢。

此外，報告指出，在網路教育領域，2020年中國線上教育市場規模達到了4858億元，線上教育市場規模顯著增長，細分市場向非成人領域滲透率提升，資本市場保持理性熱情，線上教育用戶規模總體保持穩步增長態勢。隨著國家對職業教育的重視，職業教育在網路教育方面會有所增長。