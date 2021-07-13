高雄電影院微解封，影城人員加強環境清消。（高市新聞局提供）

高雄電影院微解封，影城人員加強環境清消。（高市新聞局提供）

高雄電影院微解封，影城人員加強環境清消。（高市新聞局提供）

高雄電影院微解封，影廳採取梅花座。（高市新聞局提供）

高雄電影院微解封首日，大遠百威秀影城由於今天只有舊片上映，加上是平日，僅有零星民眾看電影，不過明天有漫威大片《黑寡婦》上映，預料會吸引人潮。高雄市新聞局也派員稽查電影院微解封防疫措施，局長董建宏感謝業者配合市府政策，用最高規格的清消及防疫措施，維護觀影民眾安全。

威秀影城指出，今天微解封首日，由於是上映之前舊片，人潮較為零星，而明天有大片《黑寡婦》上映，這是戲院等待的大商業規模影片，整體吸引影迷條件比較高，但由於得遵守「梅花座」維持社交距離等防疫條件，每廳人數不多，研判票房速度不可能像以往的破億大片一樣快。

威秀影城也坦言，《黑寡婦》預售片狀況沒如外界預期的特別好，評估有一部分觀眾會現場刷卡購票，才會衝票房，再加上目前還在三級警戒期間，部分民眾仍抱持觀望態度。

新聞局今上午派員前往威秀影城，查察現場防疫措施執行情形，業者配合高市府微解封防疫，販賣區停止販售飲食、購票優先採預售票控管人流避免群聚，現場觀眾購票及進出影廳皆以標線保持安全社交距離，觀眾進影廳前須依廳次掃描QRCODE，落實實聯制政策，影廳內採梅花座或間隔座等。

影城經理陳建陸表示，微解封期間為讓民眾有放心的觀影環境，安排專人穿戴防護裝備，每場次進場前及散場後皆執行清潔消毒，此外影廳廁所每15分鐘進行清消一次，讓影廳維持毫無死角的清潔環境。

新聞局長董建宏呼籲，請民眾務必配合電影院微解封相關規定，除全面配戴口罩外，電影院室內、戶外及等候區域全面禁止飲食，並禁止攜帶食物進入影廳，保持安全社交距離，一起維護自身與他人的安全。