楊鎮浯縣長在金湖鎮長陳文顧等人陪同下，專程赴金湖信義新村社區關懷據點，實地了解配合微解封政策的老人供餐現況。（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長金湖托嬰中心。（金門縣府觀光處提供）

縣府社會處說明，目前金湖托嬰中心有20位老師與工作人員，先收托49位嬰幼生，未來會再視疫情狀況滾動式調整，來服務更多鄉親。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府全力拚疫苗覆蓋率，也將鄉親長者和嬰幼兒列為重點照護對象，楊鎮浯縣長在中央宣布微解封的第1天，下鄉走訪社區關懷據點供餐和托嬰中心收托服務，強調縣府團隊將隨著疫情的緩解，滾動式調整各項防疫與服務措施。

楊鎮浯縣長在縣府社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧等人陪同下，專程赴金湖信義新村社區關懷據點，實地了解配合微解封政策的老人供餐現況，包括「供餐不共餐」以及落實實名制、量體溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離和室內通風在內。

楊鎮浯表示，這座關懷據點共有82位鄉親長者，目前仍是3級警戒期間，歡迎長者「外帶」回家用餐外，現場也有廚工及志工協助盛菜，並提醒大家不要交談，防止飛沫傳染，讓自己和別人多一分安全保障。

目前，全縣托嬰中心工作人員均於7／9完成接種疫苗，並於7／13開放收托，若家因工作長無法請假，有送托照顧幼兒的需求，必須簽訂切結書始能收托。小朋友每日進入中心也需落實健康、旅遊史詢問及量測體溫，如有發燒及上呼吸道症狀，即會通知家長帶回家休息。

楊鎮浯表示，雖然全國仍在3級警戒期間，但考量金門縣在各方努力之下，目前是全國唯一零確診的地方，且為因應家長的送托需求，並評估前段期間仍有部分家長送托，運作也一切順暢，因此才在進入微解封階段後，進一步開放家長送托。

縣府社會處說明，目前金湖托嬰中心有20位老師與工作人員，先收托49位嬰幼生，未來會再視疫情狀況滾動式調整，來服務更多鄉親。