中央宣布即日起微解封，國內旅遊雖放寬至9人可出團，不過用餐以及禁內用仍是一大問題，花蓮縣政府代理秘書長張逸華表示，疫情未趨緩下，認為應暫時不要規劃組團觀光，張逸華不諱言，主客觀條件仍未充足下，這時候出遊「何苦來哉」？

花蓮縣疫情記者會今下午由代理秘書長張逸華主持，針對微解封，花蓮有部分場域開放，包括東大門夜市，開放中山路重慶路及自由街各一個出口，強調一律禁止內用、一律外帶，保持社交安全距離1.5公尺，最高容留人數是2500人，遊戲攤位仍管制，但如果欲轉為飲食攤位可以接受申請。

至於8月即將來到赤科山、六十石山金針花季，張逸華表示，由於有單一出入口，會依照指揮中心相關防疫措施，面積計算後，會做人流車流總量管制，縣府將在8月中旬前，再公布相關規定指引。

媒體詢問，中央開放9人以下旅行團，遊客最苦惱的是「吃飯怎麼辦？」張逸華在防疫記者會上指出，目前交通部觀光局想到的變通方式，就是下午出發、中午以前結束，也就是說晚餐時間，遊客買外帶回飯店旅館用餐，若要在車上吃便當是違反規定，大眾運輸連喝水都不行。

張逸華說，疫情還未趨緩、用餐條件也不方便之下要微旅行，是「何苦來哉」？呼籲請暫時不要做9人以下旅行規畫比較妥當，若真想透氣，可在家附近戴口罩散步，也能讓身心舒坦。

另外，花蓮第一輪施打意願登記有30家合約診所，7月16至22日可接受10670人預約，12鄉鎮市衛生所可接受1502人預約。15日開放28家合約診所接種莫德納疫苗，讓鄉親就近施打，每間診所可接受28人預約，預約時間14日8點至16點止。