女星王彩樺育有一對寶貝女兒，雙姝都有高顏值和空靈氣質，王彩樺每回曬女兒都引發外界熱議，而王彩樺今（13日）則分享大女兒庭庭辣穿中空裝美照，她大秀白嫩美肌和纖細蠻腰，俏麗照吸引網友狂讚好美。

三級警戒實施從今天起微解封，王彩樺稍早則在臉書透露，她帶著17歲大女兒庭庭買上課需要的電腦，還有買小女兒的生日禮物，不過母女一採買完就趕緊回家、沒多逗留，王彩樺說：「防護措施做的（得）很好，口罩 護目鏡 勤洗手 帶酒精」。

王彩樺也大方曬出女兒美照，只見17歲庭庭以中空裝入鏡，她身穿黑色小可愛和運動長褲，白嫩美肌和纖細蠻腰全都露，頭戴粉紅色帽子、放下一頭長髮的庭庭，整體穿搭青春活力又有個性，庭庭也對鏡頭露出淡淡微笑，模樣絕美又空靈。

儘管庭庭有一張是戴口罩、護目鏡，但仍擋不住她的氣質，一雙大眼睛超吸睛，網友也狂讚：「這麼美成這樣，基因優良」、「肚子也微解封」、「大公主好美漂釀（漂亮）啊～」，男星洪都拉斯也直呼：「真是美到沒有極限！」逗得王彩樺開心說：「哈哈謝謝洪伯伯」。

王彩樺過去就曾帶大女兒庭庭，為歌手黃昺翔拍攝歌曲《甜不辣》MV，當時大女兒就以俏麗五官和青春活力引發討論，還有人大讚庭庭像韓星，庭庭成為許多人心中的女神，王彩樺還因此擁有「國民岳母」的稱號。

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