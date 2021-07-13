生活中難免會遇到不開心，或是難以接受的事情，不過有些人會選擇說出來，找朋友抒發，但有的人則是會選擇壓抑情緒，把不愉快的心情往肚子吞，這樣也可能造成他們越來越鬱悶，《搜狐網》近日分享3個不愛表達情緒，受到委屈寧可自己默默承受的3星座。

1.雙魚座

雙魚座心思很細膩，對於很多事情，他們都有自己的見解，甚至喜歡幻想，有時事情本身沒那麼嚴重，但經過他們的腦補，事情就會變得非常誇張，也因此使他們經常陷入悲傷情緒，雙魚座另一方面又不想被別人發現，他們情緒過於矯情，因此會選擇忍著不說，經常壓抑住情緒，讓他們活得像是悲劇裡的主角。

2.巨蟹座

巨蟹座內心很敏感，喜歡觀察別人的他們，總是能察覺到他人未注意到的細節，為了照顧到眾人的情緒，他們經常會以別人的想法與情緒為主，寧願委屈自己也要成全別人，再者，他們總是覺得，雖然自己很委屈，但就算說出來也不會有人懂，久而久之，巨蟹座心裡就會累積很多負能量。

3.天蠍座

天蠍座外表看似很堅強又冷漠，好像沒有任何人或事能難倒他們，但其實那只是他們的保護色，天蠍座習慣性隱藏自己，讓人難以走進他們的內心，因此真正了解他們的人少之又少，而且他們自尊心很強，遇到不好的事情時，天蠍座為了保住自己的面子，寧可選擇壓抑情緒也不願意說出來。